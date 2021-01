Serie A 18a giornata: il Crotone annienta il Benevento, Djuricic salva il Sassuolo nel recupero

18a giornata di Serie A.

Nelle due gare del pomeriggio si materializzano due risultati davvero a sorpresa: il Crotone travolge 4-1 il Benevento e il Sassuolo non va oltre il pari nella gara casalinga contro il Parma (1-1). I pitagorici guidati da Stroppa superano i sanniti grazie alla doppietta di Simy, al favoloso gol di Vulic e all’autorete di Glik. I calabresi raggiungono così quota 12 in classifica, restano comunque all’ultimo posto a -1 dal Torino. Passo in avanti anche per i ducali che con il pari di Reggio Emilia raggiungono 13 punti in classifica.