Serie A, 15a giornata: tris Fiorentina e poker Atalanta, viola al quinto posto

Alle ore 18,30 sono andate in scena le prime due gare valide per la 15a giornata del campionato di Serie A

Una super Atalanta guidata da Mario Pasalic ha annientato con un secco 4-0 il Venezia di Paolo Zanetti. Orobici con un ampio turnover non hanno problemi nell'archiviare la pratica veneta: tripletta del calciatore croato e prima rete in Serie A per l'ex Az Alkmaar, Koopmeiners. Nell'altra sfida del pomeriggio la Fiorentina ha superato in rimonta la Sampdoria, dopo il vantaggio siglato da Gabbiadini i padroni di casa hanno risposto con le reti di Callejon, Vlahovic e Sottil.