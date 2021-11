Serie A, 14a giornata: da Juventus-Atalanta a Napoli-Lazio, il programma completo

Torna il campionato di Serie A: un weekend di match importanti in chiave Champions e corsa salvezza

Dopo l'anticipo del venerdì valevole per il quattordicesimo turno di Serie A tra Cagliari e Salernitana, terminato con il risultato di 1-1, sono diversi i big match in programma nel weekend, decisivi per il proseguo della stagione. Oggi, sabato 27 novembre, alle ore 15:00, andrà in scena il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Una gara mai banale, che lascia uno spiraglio a colpi di scena interessanti. La formazione di Vincenzo Italiano arriva da un prezioso successo per 4-3 contro il Milan primo in classifica. Tre punti che danno morale e consapevolezza a Dusan Vlahovic e compagni. Tuttavia, occhio all'Empoli, che sembra tutt'altro che interessato a difendere il risultato. La compagine guidata da Aurelio Andreazzoli ha sempre dimostrato coraggio e propensione offensiva, collezionando ben 16 punti fin qui, ben distaccata dalla zona retrocessione. E cercherà di tornare alla vittoria che manca da due turni, proprio nel confronto più importante. Allo stesso orario, anche la gara del "Ferraris" tra Sampdoria ed Hellas Verona. Un match che serve ai padroni di casa per provare a dare continuità dopo l'ultima vittoria conquistata sul campo della Salernitana. Un altro successo consentirebbe ai liguri di distaccarsi ulteriormente dalla parte rossa della classifica. Di fronte, un avversario tutt'altro che semplice. I gialloblù, infatti, distano soltanto due punti dalla zona Europa.

Alle ore ore 18:00, invece, è in programma uno dei big match di giornata: Juventus-Atalanta. Un crocevia significativo per entrambe le formazioni, considerate le grandi ambizioni dei rispettivi club. Reduce dalla pesante sconfitta maturata in Champions League sul campo del Chelsea, la squadra di Massimiliano Allegri considera la gara di oggi una buona occasione per riscattarsi davanti ai propri tifosi. L'équipe di Gian Piero Gasperini, però, cercherà di imporre il proprio gioco offensivo anche all'Allianz Stadium, in cerca del bottino pieno che gli può garantire il consolidamento al quarto posto. Ultimo match del sabato, quello tra il Venezia e l'Inter. Una sfida apparentemente abbordabile per i nerazzurri, che non dovranno sottovalutare gli uomini di Paolo Zanetti, attualmente quattordicesimi. Una squadra che ha dimostrato in più circostanze di essere insidiosa ed organizzata.

Domani, domenica 28 novembre, alle ore 12:30, scenderanno in campo Udinese e Genoa, mentre alle ore 15:00 lo Spezia affronterà il Bologna allo Stadio "Alberto Picco". Due veri e propri scontri diretti validi per la corsa salvezza. Alle ore 15:00 andrà in scena anche Milan-Sassuolo. Un match che promette spettacolo, che vedrà protagoniste due squadre votate al bel gioco e alla propensione offensiva. Alle ore 18:00, allo Stadio "Olimpico" di Roma arriva il Torino di Ivan Juric, con la compagine guidata da Josè Mourinho alla ricerca di continuità dopo i successi contro Genoa e Zorja. A chiudere il turno, la sfida del "Diego Armando Maradona"; il secondo big match di giornata con Napoli e Lazio a confronto. Le due squadre sono chiamate a rialzarsi dopo le sconfitte subite rispettivamente contro Inter e Juventus. Il Napoli orfano di Osimhen, in avanti, si affiderà al belga Dries Mertens. Occhio agli uomini di Maurizio Sarri, reduci da una vittoria stimolante sul campo della Lokomotiv Mosca. Cosa ci riserverà questo turno di campionato sulla carta tanto affascinante? Seguiranno aggiornamenti...

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 26 novembre

Cagliari-Salernitana 1-1

Sabato 27 novembre

Sampdoria-Hellas Verona alle ore 15:00

Empoli-Fiorentina alle ore 15:00

Juventus-Atalanta alle ore 18:00

Venezia-Inter alle ore 20:45

Domenica 28 novembre

Udinese-Genoa alle ore 12:30

Milan-Sassuolo alle ore 15:00

Spezia-Bologna alle ore 15:00

Roma-Torino alle ore 18:00

Napoli-Lazio alle ore 20:45