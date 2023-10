Scommesse, Procura smentisce Corona: “El Shaarawy, Gatti e Casale non sono coinvolti”

La Serie A in questi ultimi giorni sta traballando e non poco. Diversi i giocatori sotto accusa dall'ormai noto Fabrizio Corona. Da Nicolò Fagioli (già condannato) ai vari Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo fino a Nicola Zalewski, Stephan El Shaarawy, Federico Gatti e Nicolò Casale. Tutti giocatori che militano in top club italiano o esteri, che vestono anche la maglia azzurra della nazionale azzurra (escluso il giovane polacco).