Sassuolo-Vis Pesaro 4-1, Dionisi chiude il precampionato con un poker. Ok Raspadori

Il Sassuolo batte 4-1 la Vis Pesaro, club di Serie C. In gol anche Raspadori

Quinto ed ultimo test per il Sassuolo di Alessio Dionisi, che allo Stadio Ricci ha fronteggiato in amichevole la Vis Pesaro, formazione del girone B di Serie C, vincendo con un rotondo 4-1. Il primo impegno ufficiale dei neroverdi è previsto lunedì 8 agosto al Mapei Stadium contro il Modena in Coppa Italia. Questo l'undici di partenza scelto da Dionisi con il 4-3-3 come modulo: Russo, Muldur, Erlic, Tressoldi, Rogerio, Obiang, Lopez, Thorstvedt, Berardi, Alvarez, Ceide.