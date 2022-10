Sassuolo-Verona 2-1, sorride Dionisi: a segno Lauriente e Frattesi, Bocchetti ko

Pronti via e il Verona è già in vantaggio con la rete di Ceccherini, abile a inserire in area e battere Consigli. Alla prima occasione però il Sassuolo trova il pari, azione personale iniziata e conclusa da Laurientè per l'1-1 alla mezz'ora di gioco. Nella ripresa i neroverdi sfiorano il vantaggio con Frattesi, la scivolata provvidenziale di Gunter blocca tutto. Al minuto 64 grande occasione per il Sassuolo, la conclusione di Toljan viene deviata sul palo dall'intervento di Montipò, poco dopo rispondono gli ospiti con Faraoni che spreca da ottima posizione in area di rigore. Il gol però è nell'aria, nel quarto d'ora finale Frattesi trova il vantaggio, assist perfetto di Traorè per la rete del nazionale italiano.