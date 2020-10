Sassuolo-Torino, Giampaolo: “Offerta prestazione importante, contro i neroverdi non puoi sbagliare”

Primo punto stagionale per il Torino che pareggia 3-3 in casa del Sassuolo dove era avanti due reti fino a 10 minuti dal termine.

Ottima prestazione dei granata che hanno pagato l’eurogol di Vlad Chiriches e la giocata di Berardi che ha crossato in modo perfetto per il colpo di testa del pari firmato da Caputo. Il tecnico della compagine piemontese, Marco Giampaolo, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato così la prestazione dei suoi.

“Contro il Sassuolo ci giochi male perché è una squadra che un grande palleggio, se non sei ordinato perdi per strada centimetri e spazi. Il Toro ha giocato con fede, mi è piaciuto perché la prestazione è stata importante. In questo momento abbiamo bisogno di risultati per avere credibilità e mi dispiace per i ragazzi non aver vinto dato che fino a 10 minuti dal termine eravamo avanti di due reti. Abbiamo sprecato anche in diverse occasioni, prestazione importante e ripeto che mi dispiace per la mia squadra”.