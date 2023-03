Sassuolo-Spezia, Dionisi: “C’è ambizione, dimostreremo di voler crescere ancora”

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi

Mediagol ⚽️

Appuntamento domani alle 18:30 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia per Sassuolo-Spezia, pronte ad affrontarsi nel match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23. I liguri sono reduci dal successo maturato al Picco contro l’Inter per 2-1, mentre i neroverdi hanno espugnato l’Olimpico 4-3. Entrambe le formazioni sono in cerca di preziosi punti salvezza, dopo una stagione ricca di alti e bassi. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara.

"Parlare dopo aver fatto un po' di prestazioni positive ti dà più consapevolezza e vieni visto dall'esterno in maniera diversa ma quelli che siamo oggi è frutto di quanto fatto, tra positivo e negativo. Devi sperare che la squadra si riconosca in tutte le partite. Non ci sono rimpianti, non ho dubbi. Quando uno prende delle decisioni, la difficoltà è prenderla sul momento, dopo sembra facile. Se oggi siamo questi è frutto di un lavoro che è iniziato a luglio con la sconfitta contro il Modena in Coppa dove abbiamo fatto una brutta figura. Dobbiamo dimostrare di voler crescere ancora, dobbiamo dimostrarlo anche domani: l'ambizione c'è. Le esperienze passate credo possano darci una mano. Il pericolo di sottovalutare l'avversario non c'è, poi c'è l'avversario che ha vinto con l'Inter, che ha cambiato l'allenatore poche settimane fa, per me è un avversario di valore".

Sulla gara dell'anno scorso: "Se vogliamo cercare delle similitudini sì, prima di averla giocata, poi ogni partita è diversa. Ci arriviamo in un buon momento ma anche lo Spezia arriva in un buon momento. Speriamo di ottenere un risultato positivo. E' un periodo positivo per lo Spezia come lo è per noi. Si affrontano due squadre che vengono da una buona prestazione e da un ottimo risultato. Domani chi vorrà di più ottenere il risultato lo otterrà. Uno Spezia motivato deve essere una spinta in più per noi".

Su Pinamonti: "Quando un attaccante fa gol acquisisce fiducia. Per me non c'è mai stato un caso Pinamonti, lo si è voluto montare a volte. Domenica ha fatto bene ma può fare meglio, deve dare continuità. Nazionale? Non mi interessa di questo".

Sullo Spezia: "Si difendono compatti e riattaccano sul recupero palla, dovremo stare molto attenti. Se non saremo veloci con la palla, se non avremo le idee chiare con la palla avremo grandi difficoltà. In più lo Spezia ora è in fiducia, viene da un momento positivo, dobbiamo rispettarlo ma al tempo stesso abbiamo tutto per ottenere il risultato positivo che vogliamo ottenere".

Sulla posizione di Henrique: "Diciamo che a centrocampo abbiamo caratteristiche diverse, in base alle caratteristiche e in base agli avversari cerchiamo di muoverci e di cercare gli spazi, Matheus è stato un buon interprete. Poi, come ho detto prima, un singolo non vince, la differenza non la fa mai un giocatore".