Sassuolo-Salernitana 2-2: tanti gol al Mapei. Pareggio che non fa felice nessuno

Termina il primo dei due anticipi della dodicesima giornata di Serie A. Alle ore 18:30 si è giocata Sassuolo-Salernitana. Neroverdi a tre punti di distanza dalla zona retrocessione; campani ultimi a quota quattro punti. Inizio della sfida shock per gli emiliani che dopo soli 5' minuti si trovano sotto nel punteggio grazie al gol Ikwuemesi. All'17' raddoppio granata con Dia che segna la quarta rete stagionale. Verso la fine della prima frazione di gioco si svegliano gli uomini di Dionisi che accorciano le distanze con Thorstvedt al secondo gol consecutivo. Inizia la ripresa e dopo 8' di gioco ancora il norvegese gonfia la rete, segnando la sua prima doppietta e portando il risultato sulla parità. Cambia l'inerzia della partita che non vive di particolari sussulti. All'86 Mulattieri, subentrato a Pinamonti scheggia il palo. Poco dopo anche Berardi ci prova e Ochoa si supera. Con questo pareggio la classifica non si muove di molto e i campani rimangono sempre più ultimi