Sassuolo, Pinamonti: “Dionisi chiave della mia scelta. Inter? Mai dato un’occasione”

"Un orgoglio vestire questa maglia perché il Sassuolo è un trampolino di lancio, ma ora penso a fare bene qui. All'Inter non mi hanno mai dato una occasione per dimostrare il mio valore, ma sarò sempre grazie ai nerazzurri, però è un dato di fatto che non ho mai avuto un'occasione in nerazzurro, ma non ce l'ho con loro. Ora penso a fare bene col Sassuolo e in futuro si vedrà perché essere qui oggi per me è un vanto e voglio mantenere quanto fatto l'anno scorso a Empoli. Il mister Dionisi mi ha spiegato come vuole giocare ed è stato fondamentale per la mia scelta, penso possa essere importante per me. Voglio segnare il più possibile e migliorare il bottino dell'anno scorso".