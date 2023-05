Sassuolo-Monza, le probabili formazioni: dubbio Izzo, Pinamonti dal 1′

E' tutto pronto per la sfida che aprirà la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A . Alle ore 20:45, al Mapei Stadium, il Sassuolo ospiterà il Monza dopo il pareggio per 1-1 ottenuto in occasione della gara d'andata, alla luce delle reti messe a segno da Gian Marco Ferrari nel primo tempo e da Gianluca Caprari nella ripresa.

Se i padroni di casa vogliono tornare a vincere, col successo che manca dallo scorso 30 aprile, gli uomini di Palladino non vogliono smettere di stupire dopo aver battuto squadre del calibro di Inter , Fiorentina e Napoli , pareggiando di recente contro Roma e Torino . Conquistata la salvezza con largo anticipo, infatti, l'obiettivo del Monza è quello di superare la Viola all'ottavo posto. Sono quarantanove i punti messi in cassaforte fin qui dai biancorossi, frutto di tredici successi, dieci pareggi e dodici ko. Quarantaquattro le reti siglate, quarantacinque i gol subiti. Occupa il tredicesimo posto, invece, il Sassuolo a quota quarantaquattro punti. Score frutto di dodici vittorie, otto pareggi e quindici sconfitte. Quarantatré i gol messi a segno, cinquantaquattro le reti incassate.

Sono dodici i precedenti tra le due compagini in tutte le competizioni, con cinque vittorie del Monza e quattro del Sassuolo . Inoltre, nel 2023 Dionisi e Palladino hanno guadagnato gli stessi punti (27 in 16 giornate). Meglio hanno fatto solo Napoli , Juventus , Inter e Lazio .

In occasione della partita di questa sera, Dionisi non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, Laurienté. L'attaccante neroverde è stato sottoposto ad un intervento di artroscopia al ginocchio destro per una regolarizzazione meniscale laterale. E tornerà a disposizione solo per l'inizio del ritiro estivo della prossima stagione. Nessuna defezione, invece, in casa Monza. Da valutare soltanto le condizioni di Izzo, uscito anzitempo contro il Napoli.