Sassuolo-Milan, Dionisi: “Pari giusto, abbiamo sprecato. Berardi? Problema muscolare”

Parola ad Alessio Dionisi . Il tecnico del Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara contro il Milan al "Mapei Stadium" che ha inaugurato il turno infrasettimanale della Serie A valido per la quarta giornata, terminato sul punteggio di 0-0. Il primo tempo è stato certamente segnato dall'errore dal dischetto di Domenico Berardi , calciato con un mancino a mezza altezza alla destra di Mike Maignan , con l'estremo difensore francese abile a neutralizzare la minaccia. Giornata da dimenticare per il numero 11 neroverde che è stato costretto anche a lasciare anzitempo il terreno di gioco causa infortunio. Questa l'analisi di Dionisi:

"Lo scorso anno ci è mancata la compattezza. Anche con lo Spezia siamo stati compatti e meritavamo di più. Il risultato è stato giusto, però la migliore occasione della partita è stata la nostra. Loro hanno messo forze fresche con giocatori superiori ai nostri, noi invece degli esordienti e un giocatore come Marchizza che tornava da un crociato e sono felice per lui. Sono orgoglioso per questa prestazione. Non dobbiamo mai rinunciare a giocare, nell'atteggiamento difensivo di squadra abbiamo margini di miglioramento. Speriamo di continuare così senza mai trascurare il gioco, dobbiamo passare dal gioco perché siamo meno strutturati degli altri".