Sassuolo-Lazio 0-2, Dionisi: “La squadra che ha giocato meglio è quella che ha perso”

"A far gol prima di prenderlo, è una cosa che ci manca. Per quanto prodotto nel primo tempo meritavamo di passare noi in vantaggio, poi gli episodi ci penalizzano. Gli altri non calciano nemmeno in porta e ottengono il rigore, noi dobbiamo essere più cinici. Tante opportunità le abbiamo preparate bene, sembravano noi nel primo tempo la squadra di alta classifica. Non conta però solo la prestazione e dobbiamo migliorare. Del mercato non parlo. La partita cambia perché la squadra va in vantaggio e ha attaccato poco, l'altra non va in vantaggio, il trend non è positivo e non possiamo nasconderlo, è una squadra giovanissima rispetto all'altra ed entrambe le squadre sanno che quella non meritava di andare avanti. Questo condiziona il secondo tempo e la Lazio ha giocatori per ripartire giocando nella propria metà campo. Questa è stata la sintesi del secondo tempo, quello che manca è quello che di dobbiamo prendere di più, gli episodi li hanno avuti Lazio e Fiorentina nelle ultime gare, se ci sono episodi che non ti vai a prendere, poi gli altri se li prendono. Ogni partita va analizzata per come nasce e per come va il risultato e per le prestazioni delle squadre. Quella che ha giocato meglio è la squadra che ha perso ma non conta, la Lazio forse oggi voleva solo ottenere il risultato e sa che ha più fisicità di noi, noi non siamo come la Lazio in area ad esempio. Noi potevamo fare meglio ma il fatto che la Lazio si sia abbassata credo un po' per le caratteristiche con Felipe Anderson che si abbassava".