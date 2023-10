Sassuolo-Lazio, Dionisi: “Partita da 4,5! Pochi giocatori facevano le cose provate”

Parola ad Alessio Dionisi. Il Sassuolo ha perso zero a due co ntro la Lazio allenata da Maurizio Sarri in questo anticipo del sabato della decima giornata di Serie A. L'allenatore neroverde è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara contro i biancocelesti. Di seguito le sue dichiarazioni:

Chiosa sull'attacco e sull'ambiente neroverde: "Deluso da quel reparto? Lo sono da tutti... Onestamente citare un giocatore in particolare non avrebbe senso. Le sostituzioni - afferma Dionisi - sono state fatte per mettere freschezza mentale nel secondo tempo, c'era stata poca qualità con la palla in tutte le zone del campo. Mi aspettavo di più da tutti, come atteggiamento e personalità. Noi ci siamo abbassati, e la Lazio non perdona. La cosa strana è che sono arrivato dopo due anni di Covid, gli stessi giocatori non erano più abituati a uno stadio in cui i tuoi tifosi sono in minoranza anche in casa. Questa realtà aiuta tutti i ragazzi, perché ti supporta di più. Al tempo stesso ti spinge meno, c'è meno pressione".