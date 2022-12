Sassuolo, l’ad Carnevali: “Una novità riprendere in questo modo. Quello che spero…”

La Serie A ricomincia per la prima volta dopo un Mondiale. Così l'ad Carnevali

"Mi auguro di ottenere qualche risultato in più e di fare un buon finale di campionato. Anche perché è un po' una novità riprendere in questo modo, non sappiamo cosa succederà. Speriamo comunque di poter disputare una seconda parte di campionato importante e con delle gare che ci possano dare tanta soddisfazione".