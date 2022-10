Sassuolo-Inter 1-2, Dzeko con una doppietta scaccia la crisi in Serie A di Inzaghi

Anticipo del sabato pomeriggio in questa nona giornata di Serie A che ha visto la vittoria dei nerazzurri al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Dopo l'importantissima vittoria in Champions League ottenuta contro il Barcellona, l'Inter di Simone Inzaghi rialza la testa anche in campionato dopo due sconfitte consecutive contro Udinese e Roma. La doppietta di Edin Dzeko ha steso il Sassuolo di Alessio Dionisi, con in mezzo la rete del pareggio illusoria siglata da Davide Frattesi.