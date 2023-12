Sassuolo-Genoa, Gilardino: “Corsa dopo il gol liberatoria. Ekuban ragazzo umile”

Il Genoa vince in rimonta contro il Sassuolo grazie alla rete di Ekuban al 87'. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Alberto Gilardino :

CORSA AL GOL DI EKUBAN - “Bello vivere le emozioni anche da allenatore, come è stato stasera. Siamo stati bravi nel secondo tempo: coesi, con voglia di recuperare il risultato, con ambizione nei singoli. Il Sassuolo nel primo tempo era passato in vantaggio, aveva addormentato la gara. Nella ripresa abbiamo dimostrato di essere una squadra coesa. Tutti hanno fatto bene anche chi è entrato in corsa”