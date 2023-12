Sassuolo-Genoa, Dionisi: “Abbiamo fatto errori nel finale. Ci rialzeremo sicuramente”

ULTIMA MEZZORA - “Eravamo in controllo, abbiamo giocato per vincerla. Abbiamo fatto un errore e l'abbiamo pagato, non è la prima volta che capita. Sfortunati, abbiamo pagato quest’errore. Potevamo fare il 2-0 e invece purtroppo abbiamo perso. I ragazzi erano dispiaciuti. Non posso parlare solo del risultato, ma anche della prestazione. Dispiace, perché non abbiamo meritato questo risultato. I ragazzi non sono soddisfatti ovviamente, ma dobbiamo unirci ancora di più e tirare fuori carattere e qualità, che si sono viste anche oggi. Ci rialzeremo".