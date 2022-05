Sassuolo, Dionisi: “Ultimo periodo deludente, con il Bologna un derby. Sacchi…”

Le parole del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia della sfida contro il Bologna

Si affronteranno al "Dall'Ara", Bologna e Sassuolo, nel match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Dopo avere centrato l'obiettivo salvezza, neroverdi e rossoblù scenderanno in campo con l'obiettivo di chiudere al meglio questo campionato migliorando la propria posizione in classifica. A presentare la sfida che andrà in scena domani alle 12:30 è il tecnico Alessio Dionisi , intervenuto in conferenza stampa.

"Per la prestazione fatta con l'Udinese direi che eravamo e sono soddisfatto, del risultato no perché non abbiamo vinto. La prestazione è stata all'altezza, il risultato no. Il morale è buono. Siamo verso la fine e quindi dobbiamo cercare di attingere a tutte le motivazioni possibili e avere interrotto la striscia negativa ci ha dato una spinta. Sul perché non saprei ma posso parlare della gara d'andata e sicuramente un bel po' di rammarico per l'ultima partita del 2021 ce l'abbiamo e vorremmo rifarci di quella partita, dove abbiamo iniziato bene e dopo il primo gol loro ci siamo disuniti. Domani sarà una gara diversa. Il Bologna viene da un periodo positivo, noi non abbiamo avuto la stessa continuità nell'ultimo periodo. Si affronteranno due squadre che arrivano a un derby e sono molto vicine in classifica. Abbiamo caratteristiche importanti per contrattaccare e per giocare, perché abbiamo caratteristiche importanti anche sotto questo aspetto. Non era la prima volta che incontravo Arrigo Sacchi ma è sempre la prima volta perchè è un pozzo di nozioni. L'ho ascoltato, mi ha dato degli input. Mi ha fatto i complimenti per la stagione, dell'ultimo periodo non possiamo dire lo stesso e non possiamo essere contenti dell'ultimo periodo, mi ha dato indicazioni su cosa possiamo migliorare".