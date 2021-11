Sassuolo, Dionisi: “Tanti alti e bassi, ora dimostriamo continuità. Abbiamo meritato”

Le parole del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, a margine del successo maturato in trasferta contro il Milan

"Sono orgoglioso di come abbiamo reagito al gol. Abbiamo ritrovato fiducia in un momento difficile. Abbiamo meritato, questa volta siamo stati noi a rimontare. Dovremo essere più equilibrati, ci hanno rimontato tante volte. Oggi invece abbiamo rimontato il Milan a San Siro. Oggi ci sono tante cose positive, ma non dimentichiamo anche le cose negative".

Sassuolo che domina a San Siro: "Abbiamo vissuto alti e bassi. Abbiamo perso qualche punto con le squadre più piccole anche se meritavamo la vittoria. Dobbiamo lavorare e mettere la stessa attenzione di oggi in tutte le altre partite, a prescindere dall'avversario. L'importante è migliorarsi di partita in partita. Abbiamo un pubblico di qualità, ma non un grande pubblico. Non voglio creare un alibi, ma abbiamo fatto una grande partita con l'Empoli dopo la Juve. Poi si dà più valore al risultato e non alla prestazione. Dobbiamo mettere attenzione in queste partite. Bisogna avere la voglia di non perdere gol, magari nelle partite di cartello siamo meno attenti. Con l'Empoli è stata partita però sull'1-1 non abbiamo accettato il pareggio."