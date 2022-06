Sassuolo, Dionisi: “Squadre di medio livello vorranno crescere, approccio decisivo”

"Bisognerà pensare anche a una seconda preparazione invernale, a un mini ritiro da organizzare in funzione della squadra a disposizione e dei nazionali che ogni squadra riuscirà a trattenere. Il Mondiale non è come il periodo della sosta per le nazionali. Dura un mese, ci vanno solo le squadre qualificate e non tutte come per le qualificazioni. Non c’è tempo di dire aspettiamo, partiamo piano e poi veniamo fuori alla distanza.Se parti bene puoi trovare continuità, l’entusiasmo aumenta e i risultati continuano ad arrivare. In una situazione così atipica si pensa al breve termine, i carichi saranno gestiti in funzione di un inizio anticipato e super denso. Non ci si è allenati mai per essere al top a febbraio, si vogliono i punti subito per continuare a far punti anche dopo. Quest’anno si parte prima e ci si fermerà di più durante la stagione".