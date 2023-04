Sassuolo, Dionisi: “Salernitana tosta, vittoria contro Juve sia spinta. Berardi…”

Le parole del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi

Il Sassuolo fa visita alla Salernitana nella trentunesima giornata di Serie A. I neroverdi sono reduci dalla bella vittoria in casa con la Juventus, mentre i granata nell’ultima gara di campionato hanno pareggiato in casa del Torino. In vista del match in programma sabato 22 aprile alle 15:00 allo Stadio Arechi, il tecnico Alessio Dionisi, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti direttamente dalla sala stampa del Mapei Football Center.

"La speranza è quella ma non è mai venuta meno. Se devo andare dietro ai risultati posso solo parlare bene ma se devo parlare di Verona, dove è arrivata la sconfitta, devo parlare bene dell'atteggiamento. Ovvio che non dobbiamo ripetere lo stesso risultato. Sappiamo che sarà doppiamente difficile perché la Salernitana in casa sembra che non giochi in 11 ma in molti di più e potrebbe esserci il rischio di un contraccolpo psicologico dopo la vittoria della Juve ma non deve succedere, anzi, deve essere una spinta".

Sulla Salernitana: "Stanno facendo bene. Tutti mi dicevano che era difficilissimo dare continuità di risultati per una squadra di medio livello e la Salernitana ci sta riuscendo con 7 risultati utili consecutivi, anche se ci sono 6 pareggi, sono comunque 7 risultati utili. Sarà una sfida difficile, non dobbiamo dimenticarci della sfida dell'anno scorso. Spesso ci capita di affrontare squadre con caratteristiche diverse dalle nostre. Per noi deve essere motivo di crescita. Sappiamo che affrontiamo una squadra che per agonismo forse ha qualcosa in più di noi, ma per determinazione non dovrà avere niente in più di noi, ma non dimentichiamoci che ha giocatori forti e di qualità, se ci faremo battere dal punto di vista della determinazione dimostreremo di non aver capito la lezione".

Su Berardi: "Sta meglio ma non sarà della partita sicuramente recupererà la miglior condizione dalla prossima settimana ma questa settimana pensiamo di gestirlo per prepararlo alla prossima".

Su Pinamonti: "La sostituzione è avvenuta per scelta tecnica per merito di chi è in panchina. Pensavo potesse far bene Greg e Pinamonti non ha avuto nessun problema, si sta allenando bene e deve dare risposte sul campo come sta facendo in questa parte, provando sempre a migliorare".

Sulla sentenza sulla Juventus: "Cambierebbe la classifica ma per quanto ci riguarda, l'ho già detto e lo ripeto, noi facciamo la corsa su di noi. A inizio stagione non so quanti ci avrebbero accreditati per ripetere la stagione scorsa, durante la stagione nessuno avrebbe scommesso su questo, e ora vogliamo migliorare il campionato fatto l'anno scorso".