Sassuolo, Dionisi: “Raspadori sta dimostrando le sue qualità, per me nulla di nuovo”

"La vera esplosione, la dimostrazione delle sue qualità, io credo che lo abbia fatto vedere già l'anno scorso, poi tutto quello che farà sono solo le sue qualità, lui è un ragazzo giovane che ha dei margini di miglioramento incredibili. Per me non c'è nulla di nuovo, non parlerei di esplosione per i gol in Nazionale e in Champions, è la conferma di quanto ha fatto, ora sta dimostrando le sue qualità in Champions e in Nazionale. Paragone con Paolo Rossi? No, non ci vedo le stesse caratteristiche. Io non ho avuto la fortuna di conoscere Paolo Rossi di persona, la percezione era che era una gran persona, un professionista, e Giacomo lo è ma in campo mi sembrano due giocatori diversi, probabilmente avrebbero giocato insieme, bene". - Prosegue l'ex Empoli sul debutto di un arbitro donna in Serie A - "Non credo che la si debba vivere in maniera diversa per quanto ci riguarda. Per noi non deve far notizie che in campo ci debba essere una donna a dirigere la partita. Dovremo rispettarla come facciamo sempre e accettare qualsiasi decisione. Certo è che è un bel passo in avanti per gli arbitri e non solo, ma gli va dato il tempo di sbagliare come per i giovani, anche se un errore può essere importante, però sono delle belle notizie".