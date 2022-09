Sassuolo, Dionisi: “Cremonese squadra viva, noi in crescita. Berardi out, mercato…”

"Sembra invece che noi dobbiamo fermarci domani e che la Cremonese debba iniziare domani e invece non è così. Siamo in crescita come prestazione e atteggiamento, poi c'è sempre l'avversario che determina anche la prestazione ma non l'atteggiamento. Stiamo migliorando su questo ma dobbiamo confermarci. Sappiamo quanti giri a vuoto abbiamo fatto in passato e mi auguro di incidere in maniera positiva. È una gara difficile, poi normale che in una settimana compressa dove si è giocato di più si lavora di meno e bisogna di essere organizzati ed equilibrati perché affronteremo una squadra che ha messo in difficoltà le squadre che ha affrontato ma non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento, può diventare il nostro tallone d'Achille e speriamo di migliorare come stiamo facendo. Credo che l'allenatore si debba adeguare al contesto e credo di averlo sempre fatto. Sono contento che non sia uscito nessuno in questi ultimi giorni. Sono arrivati ragazzi con caratteristiche ed esperienze diverse. Antiste l'anno scorso ha giocato poco, viene da un infortunio, quest'anno non ha giocato, speriamo che possa crescere durante l'anno per poter dimostrare le sue qualità, Laurientè è già pronto, ha giocato 90 minuti con il Lorient nell'ultima gara, è un 24enne, allenato, è arrivato per rinforzare la squadra, bisogna dare più tempo a uno e meno all'altro. Berardi? Non credo ci siano bollettini medici, vi dico che sicuramente non ci sarà domenica, speriamo che debba saltare poche partite, questa è la speranza. La Cremonese è una squadra viva, siamo alla quinta giornata. Giocano la seconda partita in casa, con il pubblico di casa che dopo tanto tempo in Serie A, sono ingredienti che da soli bastano per dire che la partita sarà difficile. La Cremonese ha giocatori bravi, è organizzata. Esprimono un calcio diverso dal nostro, si affrontano due idee di calcio diverse, siamo solo all'inizio, in un orario particolare (è una constatazione), chi vorrà di più prenderà di più dalla partita. Dobbiamo fare la conta, qualcuno potrà essere più stanco, quasi quasi era da pensare alla stanchezza tra Spezia e Milan, in questa ci sono più giorni di recupero. Valuteremo tra oggi e domani e prima della partita, mi sembra che la condizione generale sia buona".