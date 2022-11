Sassuolo, Dionisi: “Bologna? Faremo nostra gara, abbiamo qualità. Su Berardi…”

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi

La 15^ giornata di campionato vede il Sassuolo fare visita al Bologna, nel match in programma sabato 12 novembre alle 20:45 allo Stadio Dall’Ara. I neroverdi sono reduci dal pari maturato in casa contro la Roma, mentre i rossoblù vengono dalla pesante sconfitta in casa dell’Inter per 6-1. Una sfida presentata dalla sala stampa del "Mapei Football Center" dal tecnico Alessio Dionisi.

"Appena finita la partita ho chiesto di pensare al Bologna perché è l'unica cosa che conta. Ci sarà tempo per pensare al futuro, il nostro futuro si chiama Bologna e dovremo essere mentalizzati su questa partita. Ogni partita può spostare un pochino, l'esito non può cambiare la mia opinione, l'atteggiamento potrebbe farlo e ho ancora in mente la partita di Empoli che non mi è andata giù: non dobbiamo ripetere gli stessi errori".

Sul Bologna: "Mi aspetto il Bologna, una squadra con interpreti bravi, del nostro livello, che gioca un derby sentito e con pubblico, ed è una squadra in salute, il Bologna sta facendo bene. Dobbiamo rispettarlo, al tempo stesso motivati e convinti delle nostre qualità, per fare partita contro il Bologna. Avrei preferito che il Bologna avesse ottenuto un risultato diverso nella partita precedente. È una squadra che ha interpreti bravi e tra questi c'è Arnautovic che è forte, forse superiore al livello del nostro campionato e del Bologna. Rispetto il Bologna e Arnautovic ma noi abbiamo le qualità per vendicare la partita giocata in casa prima della sosta, l'anno scorso, che finì male per noi".

Su Berardi e su un possibile mini-turnover: "Vediamo, è ancora presto per dirlo, abbiamo un allenamento e mezzo ancora, domani c'è giusto la rifinitura tattica per la partita. Sicuramente ha più minuti di quelli che ha giocato nella partita precedente. Qualche cambiamento ci potrà stare, le partite sono ravvicinate, il dispendio fisico e mentale c'è e bisogna capire chi è pronto per giocare questa partita e l'allenamento di oggi è importante soprattutto per quello".

Sulla sfida contro la Roma: "Bisognerebbe parlarne un po' perché ogni squadra ha dietro una storia, la storia recente dell'anno scorso racconta quello che siamo, e dice che siamo migliorati e non siamo cresciuti ancora. Siamo ricaduti nello stesso errore di superficialità dell'anno scorso perché tatticamente la gara l'abbiamo interpretata bene, non puoi dare per scontato nulla perché l'equilibrio è sottile in ogni partita, sia essa una gara come Verona-Juve di ieri con due squadre con classifica diversa, o noi e l'Empoli con classifica in equilibrio, poi ci sono gli episodi e le motivazioni che spostano questo equilibrio, bisogna rendersi conto che non esiste fortuna e sfortuna, sono motivazioni e volontà".