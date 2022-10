Sassuolo, Dionisi: “Atalanta? Sarà stimolante, voglio smentire giornali. Berardi…”

Le parole del tecnico del Sassuolo alla vigilia della sfida contro l'Atalanta

Giornata di vigilia per il Sassuolo che, nella giornata di domani, affronterà l'Atalanta nella decima giornata di Serie A. I neroverdi, attualmente al nono posto in classifica, sono reduci dalla sconfitta interna contro l'Inter. I nerazzurri, con otto punti in più, sono pronti a riscattarsi dopo il 2-2 maturato in casa dell'Udinese. Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara, il tecnico Alessio Dionisi, ha fatto il punto sul momento vissuto dalla squadra proiettandosi inoltre alla sfida di domani sera.

"Forse è la partenza migliore dell'Atalanta negli ultimi anni, viene da grandi campionato e si sta preparando a fare una stagione di alto livello. Ha un'organizzazione di gioco che mette in difficoltà chiunque ma è stimolante affrontarla, ha un'idea diversa e un sistema di gioco diverso dal nostro, è la bestia nera del Sassuolo, ha giocatori di livello: questi ingredienti rendono la sfida stimolante. Credo che sarà una partita diversa, vuoi perché l'Atalanta è cambiata in alcuni interpreti, ogni momento poi è diverso. Per noi è già stato un successo aver raggiunto un risultato positivo contro l'Atalanta e allo stesso tempo vogliamo replicare, non possiamo accontentarci della vittoria dell'anno scorso. Loro hanno qualcosa in più di noi rispetto a noi ma abbiamo i mezzi per metterli in difficoltà, ci stiamo lavorando da tempo, è il nostro cruccio da un po', speriamo di riportare in campo quello che vogliamo fare. Nell'Atalanta ci sono giocatori determinanti, ma l'Atalanta non è ingiocabile per noi, dobbiamo convincerci mentalmente e spero che la prestazione precedente ci abbia convinto di questo. Leggo i giornali e sembra che l'Atalanta stia preparando la partita con la Lazio ma invece mi piacerebbe far ricredere chi scrive questo".

Su Traore e Berardi: "Posso dirlo con sicurezza, Domenico e Junior saranno a disposizione, poi vediamo per quanto e dove, ma ci saranno".

Sui pochi gol: "Non va cambiato nessuno, bisogna allenarsi. Nel calcio ci sono più allenamenti che partite e ci si allena per le partite. Siamo una squadra giovane, in avanti abbiamo giovani e questa è la fortuna: hanno margine di miglioramento, possono migliorare ancora. Per far gol bisogna calciare, bisogna far sporcare i guanti al portiere, poi bisogna lavorare perché il portiere non ci arrivi, ma intanto dobbiamo lavorare per arrivare lì e con l'Atalanta non è facile, in seconda battuta dobbiamo cercare di essere più bravi a mettere i nostri giocatori offensivi nelle condizioni di calciare. A oggi ci siamo riusciti a fasi alterne, possiamo migliorare ma recuperando alcuni giocatori offensivi questa cosa migliorerà".

Su Frattesi, Alvarez e Pinamonti: "Frattesi sta bene, si è allenato, ha avuto bisogno di un po' di recupero in più come del resto anche altri perché con l'Inter spendi di più mentalmente e fisicamente. Davide è uno di questi ma si è allenato normalmente e ci sarà. Sarà titolare? È da vedere, io ho detto che è a disposizione. Alvarez? Voi fate domande sui singoli, io alleno un gruppo. Penso che tutti gli allenatori mettano in campo la formazione migliore, quella più prestativa inizialmente per avere anche delle possibilità a partita in corso. Nelle scelte ci metto dentro tutto, poi in campo va chi sono i migliori secondo me in quel momento. Non è Alvarez più o meno minutaggio, chi gioca merita di giocare, chi subentra merita di subentrare per una scelta iniziale o per una scelta basata sulla gara. Pinamonti? Contro l'Inter ha fatto la sua partita, poi è entrato Alvarez per cercare di mettere in difficoltà l'Inter e potrebbe essere anche una soluzione in futuro, ma bisogna lavorarci, bisognerebbe sacrificare qualcosa a centrocampo, vediamo".