Sassuolo, Dionisi: “Affrontare Juventus stimolante. Raspadori? Non è detto vada via”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi

Giornata di vigilia per il Sassuolo che, nella giornata di domani, affronterà la Juventus in trasferta nella sfida d'esordio del campionato di Serie A 2022/23. Intervenuto in conferenza stampa a poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio del match dell'Allianz Stadium, l'allenatore neroverde Alessio Dionisi, ha presentato il big match esterno contro i bianconeri.

"Dopo la partita con il Modena è bene rigiocare, farlo contro la Juve sarà ancor più difficile. Tanto dobbiamo affrontarle tutte, giocare la prima con la Juve è uno stimolo, per riscattarci dal derby di Coppa, dalla penultima con la Juve, sapendo che i pronostici ci vedono sconfitti o comunque sfavoriti ma ci interessa poco. Mi interessa vedere un altro approccio, un altro gioco, rispetto alla gara con il Modena. Io parlo per noi e dico che il nostro obiettivo è confermarci rispetto a un anno fa, sapendo che non sarà facile perché non sarà facile ripetere i 50 punti, le prestazioni. Per quanto riguarda i favoriti credo che per ovvie ragioni sia la squadra campione d'Italia, la vicina di casa e la squadra che affronteremo lunedì, ma attenzione alle sorprese".

Sulla Juventus: "I cambiamenti valgono per tutte le squadre, all'inizio le squadre sono in rodaggio, anche chi cambia poco. C'è la ripresa, c'è il mercato, quindi è più facile per una squadra che cambia poco ma un po' per tutte le squadre, anche noi abbiamo cambiato qualcosa. Affrontare la Juve alla prima riserva delle insidie che più avanti non ci sono ma ce ne sono altre. Quali dei nuovi toglierei alla Juve? Per talento, per capacità, direi Di Maria ma Kostic è un giocatore forte, Bremer forse è stato il difensore più continuo della scorsa stagione. Gli acquisti della Juve sono giocatori importanti. Non lo dico con presunzione perché so che lunedì la gara ci potrà vedere sfavoriti, sconfitti vediamo, io penso di più alla nostra squadra. Cercheremo di difenderci sapendo le caratteristiche di gioco della Juve. Di Maria, Bremer, Kostic ci saranno, è inutile parlare di chi toglierei".

Su Pinamonti e Raspadori: "Andrea è arrivato l'altro ieri, il primo allenamento lo ha fatto ieri mattina. Si è sempre allenato, gli manca la partita perché aspettava di sapere dove avrebbe giocato. Siamo contenti di averlo nel Sassuolo, sono contento del suo arrivo. È in una buona condizione, cercheremo di capire se farlo giocare dall'inizio o a gara in corso, lo scopriremo nei prossimi allenamenti. Ora l'obiettivo è quello di fargli trovare la condizione con le partite. Giacomo si sta allenando bene. Sapete tutti che c'è più che qualcosa su Giacomo, non so a che punto è, ad oggi è un giocatore del Sassuolo. Non abbiamo fatto bene con il Modena, ma questo riguarda tutti, anche l'allenatore. Chi fa parte di una squadra, fino a quando non firma per un'altra, se firmerà non si sa, deve fare il massimo ed essere a disposizione. Poi non è detto, io una speranza la nutro, mi riservo di fare una battuta da questo punto di vista. Ad oggi è del Sassuolo, se domani e dopodomani sarà del Sassuolo sarà a disposizione potrebbe giocare".

Sul derby: "Cosa lascia? Un bel boccone amaro. Non bisogna guardarsi alle spalle quando le cose vengono bene e quando vengono meno bene, ma non bisogna dimenticarle. Non abbiamo creato nonostante abbiamo giocato, abbiamo concesso nonostante abbiamo giocato più noi, abbiamo riportato tutti i limiti dell'anno scorso nella prima ufficiale. Dovremo essere bravi a non confermarci nella prossima.Solo bip, non mi va di dire parolacce, se penso alla partita precedente".

Su Maxime Lopez squalificato: "Il fatto che manchi Lopez è un pro perché giocherà un altro in quel ruolo, è un contro perché è un giocatore importante per noi ma abbiamo altri giocatori bravi. È normale che è un peccato non avere tutti a disposizione alla prima di campionato, anche la Juve non avrà dei giocatori. Mi piacerebbe pensare che chi giocherà al suo posto non farà rimpiangere Lopez, ma io sono fiducioso, molto fiducioso aggiungerei".