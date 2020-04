Sassuolo, Carnevali: “Giusto terminare il campionato. Lega? Seguiamo linee guida”

“La situazione del mondo calcio è la stessa delle aziende in difficoltà. Una situazione per le società. Problema stipendi è relativo. Affronteremo un mondo diverso. Un giusto ridimensionamento non può che fare bene”.

Sono le parole dell’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, espressosi sul complicato momento vissuto dal calcio a causa dell’emergenza Coronavirus. L’ad neroverde, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, si è inoltre espresso sul possibile ritorno in campo delle squadre, schierandosi a favore della ripresa dei campionati.

“Giusto terminarlo. Non dovremmo andare oltre fine luglio. Seguiamo le linee guida della Lega, chi ha più possibilità dia un contributo al sistema”.