Sassuolo-Bologna, Dionisi: “Sono orgoglioso dei ragazzi, non dobbiamo accontentarci”

"Il Bologna ha più fisicità di noi, potevamo soffrirla. Nel primo tempo hanno giocato più loro, nel secondo noi: il pareggio è giusto. Peccato, volevamo i tre punti, ma sono comunque molto soddisfatto di quello che stiamo facendo. Poi abbiamo avuto delle occasioni che potevano segnare la partita, ma va accettato. Io sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi . Nel nostro stadio i tifosi avversari si sentono, i nostri sono in minoranza e non è facile. Siamo piccoli, ci sostengono ma sono in minoranza. Quindi i ragazzi devono trovare tra di loro delle motivazioni che altre squadre spesso trovano nel pubblico. Per questo sono contento del nostro percorso".

Dionisi prosegue: "Sono molto orgoglioso perché la squadra è partita bene, volevamo vincerla. Non ci siamo accontentati. Poi abbiamo dovuto anche stare attenti perché con le loro qualità si rischia sempre di perderla. Le due squadre ci hanno provato fino all'ultimo. Poi è chiaro che servirebbe sempre avere i giocatori di maggiore qualità in campo e non sempre è possibile in questa fase della stagione. Però sono orgoglioso, dobbiamo continuare così: non è scontato approcciare le partite così per la realtà che siamo. La nostra classifica è cambiata, giustamente avete parlato bene di chi è davanti a noi e ora siamo a soli 2 punti di distanza da loro: vuol dire che i ragazzi stanno facendo tanto. Non dobbiamo accontentarci perché un campionato che poteva sembrare buono può diventare ottimo, quasi straordinario".