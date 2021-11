Sassuolo, Berardi: “Fatto salto di qualità, Milan porta fortuna. Viviamo un sogno”

Il Milan crolla 3-1 sotto i colpi di un Sassuolo scatenato e matura il suo secondo ko di fila. Rossoneri in vantaggio al 21′ con Romagnoli, tre minuti dopo Scamacca pareggia con un destro da fuori area. I neroverdi trovano il 2-1 grazie...

Il Milan crolla 3-1 sotto i colpi di un Sassuolo scatenato e matura il suo secondo ko di fila. Rossoneri in vantaggio al 21' con Romagnoli , tre minuti dopo Scamacca pareggia con un destro da fuori area. I neroverdi trovano il 2-1 grazie all' autogol di Kjaer, al 33' Berardi chiude definitivamente i conti con la rete del definitivo 1-3 . Un risultato analizzato al triplice fischio dall'attaccante della formazione emiliana, Domenico Berardi , intervenuto ai microfoni di DAZN.

"Sono contentissimo, sembra di vivere un sogno, però lo sto vivendo alla grande. Questa squadra meritava di fare i 3 punti perché abbiamo fatto delle ottime prestazioni ma non abbiamo raccolto i punti che meritavamo. Oggi siamo venuti a giocare in casa della prima della classe e abbiamo fatto una grande partita, devo fare i complimenti ai ragazzi. 10 gol al Milan? Porta fortuna il Milan, ho sempre fatto gol e spero di continuare così. Facevamo dei primi tempi in maniera importante ma negli ultimi 10 minuti del secondo tempo non riuscivamo a portare a casa i punti e oggi abbiamo fatto un salto di qualità proprio nel secondo tempo".