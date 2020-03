Sampdoria-Verona, Juric: “Partita regalata, non ci sono alibi. Emergenza Coronavirus? È tutto ridicolo”

L’Hellas Verona incassa un ko.

In occasione del recupero della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, tra le mura di un Marassi deserto, i gialloblù sono stati sconfitti dalla Sampdoria per 2-1. Gli scaligeri sono caduti sotto i colpi di Fabio Quagliarella, autore di una doppietta.

Serie A, Sampdoria-Verona 2-1: Quagliarella rimonta i gialloblù, i blucerchiati si aggiudicano la sfida-salvezza

Il tecnico degli ospiti Ivan Juric, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha commentato la prestazione dei suoi: “Abbiamo regalato la partita, dopo l’1-0 abbiamo avuto 6-7 situazioni di contropiede. Mi dispiace perché non abbiamo avuto abbastanza fame per vincere questa gara nonostante avessimo fatto tutte le cose giuste. Non ci sono alibi, sono contento della prestazione, il calcio spesso viene deciso da episodi e non siamo stati bravi nelle piccole cose. Abbiamo fatto errori banali, fino al pareggio abbiamo subito poco o niente. Volevamo ripartire ma abbiamo avuto superficialità, poca cattiveria e poca qualità. Potevamo ammazzare la partita ma non lo abbiamo fatto. Oggi dovevamo fare qualcosa in più. Abbiamo cambiato nella ripresa modo di pressare e di attaccare, non abbiamo sofferto il cambio di modulo ma gli episodi, decisivi. A parte questo, siamo una squadra che tutti davano per retrocessa, i ragazzi stanno facendo cose fenomali, ogni tanto chiedo di più ma bisogna solo ringraziarli e non avrei voluto giocatori diversi”.

A proposito, invece, della gestione dell’emergenza Coronavirus: “Se devo essere sincero è tutto ridicolo, non è normale. Si gioca, non si gioca. qui ad un metro, ma in partita tutti abbracciati. Per me va bene tutto, importante che ci sia coerenza, così c’è troppa incoerenza”.

