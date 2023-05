Sampdoria-Sassuolo, le probabili formazioni: Stankovic contro Dionisi. Ok Berardi

Il Sassuolo non ha più nulla da chiedere al campionato, come del resto la stessa Sampdoria, ma l'unico punto conquistato nelle ultime quattro uscite potrebbe destabilizzare la piazza nonostante l'ottimo lavoro svolto fino ad ora da parte del tecnico Alessio Dionisi. Un impegno da non sottovalutare quello con i liguri ricordando che la gara d'andata al Mapei Stadium è stata vinta proprio dalla formazione blucerchiata. In avanti, confermato Berardi che agirà in attacco insieme a Pinamonti e Bajrami.

Dove vederla

La gara sarà trasmessa in diretta sui canali di Dazn, oltre che di Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). Disponibile anche in streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.