Sampdoria-Salernitana 0-0, pari tra Stankovic e Sousa. La classifica aggiornata

Termina a reti bianche lo scontro salvezza del "Marassi" tra Sampdoria e Salernitana , valido per la venticinquesima giornata di Serie A . Protagonisti i due portieri, Audero ed Ochoa , per preservare il risultato. Blucerchiati che restano fanalino di coda, la compagine di Sousa si porta a +4 dallo Spezia quartultimo.

La prima occasione è per la Sampdoria con Sabiri, la punizione del franco-marocchino esce di poco a lato della porta di Ochoa. Al quarto d'ora i granata rispondono con l'ex Candreva, che da buona posizione calcia sui guantoni di Audero. Stessa sorte per Leris poco dopo. Il centrocampista blucerchiato raccoglie il rimbalzo in area ma calcia direttamente su Ochoa ben posizionato. Al minuto 32 gli ospiti sfiorano il vantaggio con Sambia su punizione, Audero risponde con un grande intervento per evitare il goal.