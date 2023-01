Sampdoria-Napoli, maglia speciale dei blucerchiati a commemorare Vialli e Mihajlovic

In onore dei due ex blucerchiati, la Sampdoria indosserà una maglia speciale

In poco meno di un mese, sono venuti e mancare due ex calciatori che hanno fatto parte del passato glorioso della Sampdoria, ovvero Sinisa Mihajlovic e Ganluca Vialli. Il club blucerchiato, in occasione del match del "Ferraris" in programma questa domenica 8 gennaio alle 18.00 contro il Napoli, indosseranno una maglia speciale a commemorare le due leggende scompare recentemente, con i loro nomi legati dal simbolo dell'infinito, qui mostrata sui canali social: