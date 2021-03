Sampdoria, l’ex Palermo Verre rinnova: sarà blucerchiato fino al 2025

Valerio Verre e la Sampdoria, avanti insieme.

La Sampdoria guarda al futuro e in particolare lo fa portandosi avanti con i rinnovi di contratto. Questa volta è il turno del centrocampista romano Valerio Verde che, dopo le esperienze in prestito a Perugia e Verona, sta riuscendo a ritagliarsi un posto in squadra. 40 presenze e tre gol i numeri dell’ex Palermo che, proprio questa mattina, ha apposto la firma che lo legherà alla Sampdoria fino al 30 giugno 2025. A darne notizia è stato lo stesso club blucerchiato, tramite un comunicato ufficiale diramato pochi istanti fa, attraverso i propri canali ufficiali.

“Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valerio Verre. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 40 presenze e 3 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025”.