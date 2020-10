Sampdoria-Lazio, Ranieri: “Vittoria che ci fa dimenticare ko contro il Benevento”

Termina con il risultato di 3-0 la sfida tra blucerchiati e biancocelesti.

La Sampdoria trionfa al “Ferraris” superando la Lazio in classifica portandosi a 6 lunghezze: decidono le reti di Quagliarella, Augello e Damsgaard. Successo commentato dal tecnico biancoceleste Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa nel post gara.

“Alla Lazio mancavano elementi, lo so. Immobile era squalificato e altri giocatori che hanno avuto dei problemi fisici, quindi Inzaghi non ha potuti schierare il suo 11 migliore però noi abbiamo fatto una buona partita, di coraggio e consapevolezza. Abbiamo lasciato qualche chance di troppo ai biancocelesti ma sappiamo che hanno giocatori magnifici. La vittoria di oggi ci fa scordare la sconfitta col Benevento. La cosa importante è quello che ha detto il patron Ferrero alla fine del campionato scorso: che non vuole più soffrire. Abbiamo acquistato dei calciatori esperti e speriamo di non dover soffrire. Abbiamo fatto quattro partite: due le abbiamo vinte e due perse. Dobbiamo restare umili come siamo stati oggi, giocare da squadra come oggi. Essere consapevoli della nostra forza ma essere umili è la cosa a cui io tengo di più”.

Ranieri ha poi analizzato la prova offerta dai suoi: “Partita perfetta? Non lo è stata. Abbiamo concesso un po’ troppo ma la qualità della Lazio è risaputa. Ci stanno alcune situazioni un po’ scabrose che siamo riusciti a chiudere in tempo. Con Candreva, Adrien Silva e Keita si è alzato il tasso qualitativo e l’esperienza, perchè sono giocatori che hanno alle spalle diversi campionati e gli ultimi due anche all’estero. Sono giocatori che sanno cosa fare in campo, il mio dovere è solo di allenarli bene. Keita oggi era la prima gara da marzo, si sta impegnando molto in allenamento ma una cosa è l’allenamento che ha cominciato a fare con noi da pochissimo”.