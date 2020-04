Sampdoria, Jankto: “Mi manca il campo, ma la salute ha priorità. Torneo di eSports? Felice di avere risposto alla chiamata del club”

Allenamento, isolamento ed eSports.

Scalpita il centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto, ansioso di tornare in campo per terminare la stagione 2019/20, ma a condizione che venga garantita la sicurezza per calciatori ed addetti ai lavori. “Vorrei tornare a giocare sul campo, ma adesso la priorità è la salute della gente”.

Nel frattempo, il ceco, si dedica ai tornei virtuali: “Il torneo di eSports? La Sampdoria mi ha mandato la convocazione ed io sono stato felice di rispondere presente – ha ammesso il giocatore ai microfoni di “Sampnews24.com” – Cercherò di dare il massimo, come faccio in campo. Di chi non posso fare a meno? Non rinuncio mai a me stesso… La carta di Jankto è sempre nella mia rosa, ma la metto solo in panchina per portare un po’ di fortuna”.

