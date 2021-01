Tutto pronto per Sampdoria-Inter.

Alle ore 15, allo Stadio “Luigi Ferraris”, andrà in scena la sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo il successo per 6-2 conquistato contro il Crotone, gli uomini di Antonio Conte non vogliono fermarsi. L’obiettivo è centrale la nona vittoria di fila.

Segui la diretta testuale del match.