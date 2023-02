Sampdoria-Inter, Inzaghi: “Delusione! Lukaku-Barella? Scene che non voglio vedere”

Un giudizio su Lukaku: "Audero ha fatto una parata su Acerbi e anche su Lukaku. I mancati tre punti chiaramente ci penalizzano; tanti tifosi erano venuti qua a incitarci dopo alcune partite superconvincenti. Mi prendo la prestazione ma col primo tempo fatto saremmo dovuti andare al riposo in vantaggio. Lukaku? Romelu è partito bene, aiutandoci a salire, facendo buone sponde; pronti via ha fatto un tiro che se angolato sarebbe stato importantissimo. Poi è andato in calando, avevo pensato di schierare i tre attaccanti ma ci eravamo allungati un po' nel secondo tempo subendo alcune ripartenze, e ho preferito sostituirlo mandando in campo Dzeko".