Sampdoria, il numero di Ferrero finisce online: pioggia di insulti

Nuovi guai per Massimo Ferrero, inondato da centinaia di chiamate e di messaggi dei tifosi blucerchiati. Come riportato da Il Secolo XIX, il numero di cellulare dell'ex presidente della Sampdoria lunedì sera è apparso improvvisamente online su siti dedicati alla squadra blucerchiata e così in tanti lo hanno chiamato, ricoprendolo di insulti.