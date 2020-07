Sampdoria-Genoa, Ranieri: “Nulla da rimproverare ai ragazzi, i rossoblu hanno meritato”

Il Genoa porta a casa tre punti fondamentali per la salvezza.

I rossoblu hanno superato per 2-1 la Sampdoria nel derby della Lanterna e fatto un passo avanti per quanto riguarda la permanenza in A, al momento il Lecce è dietro di quattro punti. Le parole di Claudio Ranieri nel corso della conferenza stampa post partita.

“Noi abbiamo giocato la nostra partita. Certo, il Genoa aveva quel pizzico di motivazione in più ed è riuscito a fare due gol. Noi ne abbiamo fatto soltanto uno. Abbiamo spinto tanto, se ci fossero stati i nostri tifosi avremo forse tirato fuori qualcosa in più. Però non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno fatto una stagione splendida, si sono tirati fuori nel momento giusto. Spiace perdere un derby ma il Genoa lo ha meritato e complimenti a loro. Hanno giocato con grinta e determinazione, hanno cercato di fare tutto quello che c’era da fare. Il Genoa è stato più pronto a fare il gol. Sono stati degli strappi e degli episodi, quelli del Genoa sono andati a buon fine e i nostri no. Pazienza”.