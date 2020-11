Sampdoria-Genoa, Maran: “Espressi nel modo migliore, bene Scamacca. 4-3-2-1? Ecco perchè l’ho scelto”

Parola a Rolando Maran.

Non vanno oltre il pari Genoa e Sampdoria, affrontatesi questa sera allo stadio “Ferraris” nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico del Grifone Rolando Maran, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al triplice fischio per analizzare la prova offerta dai suoi.

“È stato un derby affascinante, spero al prossimo ci siano i tifosi e di potermi godere gli altri con lo stadio pieno. Il 4-3-2-1? Lo abbiamo scelto perché avevo valutato potessimo avere più soluzioni così. Nelle ultime partite non ci siamo espressi nel modo migliore. Ho aspettato qualche protagonista che potesse interpretarlo bene, ho messo tutti nelle condizioni di poter dare il massimo e proporre un calcio propositivo”.

Maran si è poi espresso sui singoli:“Scamacca si è calato subito nella parte, ha avuto un grande impatto e sta cercando ogni giorno di migliorarsi. S’impegna e ha realizzato un gol importante. I giovani sono l’arma in più? Questa squadra aveva bisogno di freschezza, abbiamo inserito calciatori giovani che sono potenziali investimenti del futuro. Scamacca si è presentato nel migliore dei modi e con la testa giusta, quella di chi vuole migliorarsi. Ma anche Rovella e Goldaniga hanno fatto bene”.