Sampdoria-Cagliari, Ranieri: “Risultato giusto, calciatori rossoblù magnifici. Gabbiadini? Suo sinistro come un pennello”

“Risultato giusto per l’andamento della gara. Negli ultimi due minuti avremmo dovuto mantenere più palla, peccato. Nel primo tempo il Cagliari ci portava sempre a spasso, non riusciamo a proporre gioco. Ripresa molto meglio, bene l’ingresso di Ramirez e abbiamo chiuso i rossoblù nella loro metà campo“.

Così il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri che, intervenuto a margine della sfida tra Sampdoria e Cagliari, ha analizzato la prova offerta dalla sua squadra soffermandosi inoltre sul momento vissuto dalla compagine sarda.

“Strano che il Cagliari si trovi in quella posizione di classifica, dispone di calciatori magnifici. Felice per Gabbiadini, un ragazzo splendido e professionista esemplare. In allenamento ho capito che poteva darmi davvero una mano e mi garantisce varie soluzioni. Mi mancano i gol che ha fatto nella scorsa stagione: un sinistro che è come un pennello“.