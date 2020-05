Sampdoria, 3 nuovi giocatori positivi al Covid-19 e una recidiva. Il comunicato del club

La Sampdoria nuovamente alle prese con il Coronavirus.

Non c’è pace per il club blucerchiato. Dopo essere stata colpita già a marzo con diversi contagi in squadra, la Sampdoria, torna a combattere contro il Covid-19. A renderlo noto – attraverso un comunicato diramato proprio pochi istanti fa – è la stessa società che, tramite i suoi canali ufficiali, informa che tre giocatori sottoposti ai tamponi sono risultati positivi con un ritorno di positività anche di un altro tesserato.

“L’U.C. Sampdoria informa che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positività al Coronavirus-COVID-19 e un ritorno di positività. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo”.