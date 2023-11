Salisburgo-Inter, Inzaghi: “Gara importante. Abbiamo 15-16 titolari, Bisseck…”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida di Champions League contro il Salisburgo

L'Inter dopo il primo posto in classifica in Serie A si appresta ad affrontare il Salisburgo in ChampionsLeague. Secondo posto in classifica a quota sette punti in concomitanza con la RealSociedad. In caso di successo domani, i nerazzurri consoliderebbero la qualificazione agli ottavi. Alla vigilia del match è intervenuto Simone Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

PASSAGGIO DEL TURNO - "Sappiamo dell'importanza della gara di domani sera, sappiamo anche che abbiamo di fronte un avversario che ha dimostrato il suo valore già a San Siro. È una squadra fisica, che corre tanto, con ottimi giocatori: sappiamo che domani sera, qui nel loro stadio, dove abbiamo già giocato e di cui conosciamo il calore dei tifosi, servirà una partita da grande Inter. Affrontiamo una squadra di tutto rispetto, che in Europa ha sempre fatto bene".

SQUADRA DI 15-16 TITOLARI - "Assolutamente sì. Tutte le partite devo fare delle scelte e domani sicuramente ci sarà qualche cambiamento, ma dev'essere una grandissima risorsa e non un problema per me. Abbiamo una rosa ricca a disposizione e devo cercare di utilizzarla al più possibile: i ragazzi mi stanno dando tante risposte. Domani ci sarà qualche cambiamento: perdiamo, come avevo detto dopo Bergamo, un giocatore importantissimo come Pavard, che si era inserito nel migliore dei modi sia a livello tecnico tattico che negli spogliatoi. Però in questo periodo abbiamo fatto bene nonostante la mancanza di Arnautovic e di Cuadrado: aspetteremo Pavard quando, tra un mese e mezzo, tornerà a darci una mano".

CAMBIARE APPROCCIO RISPETTO ALL'ANDATA - "Abbiamo analizzato quello che è successo una settimana fa a San Siro. Ce lo aspettavamo tutti, perché il Salisburgo vince il campionato ogni anno e fa la Champions ogni anno: è una squadra con tanti giovani, che corre, organizzata. Come a San Siro avremo delle difficoltà e dovremo essere bravi a uscirne nel migliori dei modi: abbiamo fatto fatica a entrare in campo, poi una volta entrati abbiamo fatto una parte finale del primo tempo e un secondo tempo ottimi, meritando la vittoria. Domani sera qui nel loro stadio sarà ancora più difficile".

PALLEGGIO E AGGRESSIVITA' - "Servirà tutto, abbiamo toccato con mano cosa sia il Salisburgo, una squadra fisica e tecnica. Ci vorrà la migliore Inter, sappiamo l'importanza della gara e cercheremo di mettere in campo una partita importante".

BISSECK - "È un ragazzo che sta lavorando bene da inizio anno. È un giocatore in crescita, che sta dando grandi segnali in allenamento e nei minuti finali che ha avuto a sua disposizione. Abbiamo avuto un problema a destra, con Cuadrado e Pavard: Dumfries stamattina non ha ancora recuperato per potersi allenare, ne ho parlato con lo staff. Il ragazzo c'è, ma non so ancora se comincerà la partita: ho l'opzione Bisseck, come quella De Vrij, ho diverse opzioni e devo valutare. Fermo restando che in quella posizione, con Cuadrado fuori e Dumfries non al meglio potremmo anche alzare Darmian in quel ruolo".

"Assolutamente sì, hanno fatto molto bene insieme nel secondo tempo contro il Salisburgo, che è stato il momento in cui abbiamo giocato meglio. A centrocampo ho tante scelte, domani sicuramente sarà titolare Frattesi, mentre devo scegliere gli altri due posti: Asllani è in grande crescita. Barella e Mkhitaryan sono importantissimi, e c'è Klaassen che mi mette in difficoltà in ogni allenamento da quando è arrivato. Sceglierò domani, fermo restando che lo farò sempre nell'interesse dell'Inter".

