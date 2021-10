Salernitana, via Castori: l’ex Palermo Colantuono in pole per la panchina

Fabrizio Castori non è più il tecnico della Salernitana: Colantuono in pole per la panchina

⚽️

È durata solo otto giornate l’esperienza di Fabrizio Castori in Serie A con la Salernitana.

In casa granata, infatti, è pronto un nuovo ribaltone in panchina. Fatale, per il tecnico marchigiano, la sconfitta di La Spezia che ha condannato i campani all'ultimo posto in classifica con appena 4 punti dopo le prime otto giornata di campionato. Manca solo l’ufficialità ma la decisione è stata presa: esonero per l'allenatore.

Al suo posto arriverà Stefano Colantuono, vecchia conoscenza della Salernitana. Per l'ex Palermo si tratta, infatti, di un ritorno sulla panchina granata dopo l'esperienza terminata a dicembre 2018 ad un anno esatto dal suo approdo in Campania.