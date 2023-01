Salernitana, via al post Nicola: contatti in corso con l’ex Parma D’Aversa

Ore calde in casa Salernitana. Dopo la sconfitta per otto a due contro l'Atalanta di Gasperini, il presidente Danilo Iervolino ha scelto di sollevare dall'incarico di allenatore della prima squadra Davide Nicola. Stando a quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, il club granata sarebbe già sulle tracce del sostituto dell'ex tecnico del Crotone. Nel dettaglio, il profilo individuato come successore di Nicola sarebbe quello di Roberto D'Aversa che già in passato ha allenato Mazzocchi, Sepe e Candreva. In lista ci sarebbe anche Eusebio Di Francesco che ha già lavorato a Roma con il ds dei campani De Sanctis. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...