Salernitana-Venezia, Bonazzoli e Verdi decisivi: superato il Cagliari, granata a +1

La Salernitana supera il Venezia per 2-1 nel recupero della 20a giornata di Serie A, gara decisiva per la permanenza in massima serie

⚽️

Quarto risultato utile per la Salernitana, che supera il Venezia nel delicato scontro salvezza valido per il recupero della 20a giornata. Profondo rosso invece per il Venezia, adesso Serie B a un passo.

Salernitana in vantaggio dopo sette minuti con il rigore trasformato da Bonazzoli, concesso dal direttore di gara per un tocco di mano di Ceccaroni. Granata che dominano per larghi tratti il primo tempo, sfiorando in più occasioni il vantaggio prima con Ederson e poi con Djuric: il brasiliano calcia fuori da ottima posizione, l'ex Cesena tentenna troppo e spara addosso a Maenpaa. Nella ripresa il Venezia trova il pari alla prima occasione, Henry ribadisce in rete dopo una gran parata di Sepe sul colpo di testa di Caldara. Neanche dieci minuti più tardi la compagine granata passa nuovamente, Verdi appena entrato trova il colpo giusto per battere il portiere ospite.

Classifica che ora vede la compagine di Nicola in zona salvezza con un punto di vantaggio sul Cagliari terzultimo, con ancora lo scontro diretto con i sardi da disputare. Lagunari che sprofondano all'ultimo, speranze ridotte all'osso per gli arancioneri.