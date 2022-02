Salernitana, ufficiale l’esonero di Colantuono: Nicola in pole per la panchina

La Salernitana ha sollevato dal proprio incarico il tecnico Stefano Colantuono: al vaglio il profilo di Nicola

E' ufficiale l'esonero del tecnico Stefano Colantuono, dopo l'ultimo pari maturato contro il Genoa. I deludenti risultati della Salernitana, dopo gli acquisti di gennaio, hanno spinto la dirigenza a sollevare l'allenatore dal proprio incarico. Il principale nome candidato per la panchina è quello di Davide Nicola, che avrebbe superato la concorrenza di Andrea Pirlo. Il tecnico potrebbe essere ingaggiato fino al termine della stagione con opzione per il prossimo anno, in caso di salvezza.