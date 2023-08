Salernitana-Udinese, Sottil elogia Lucca: “Punto di riferimento nell’attacco. Lui…”

L'ormai vicinissimo trasferimento di Beto all'Everton, club di Premier League con sede a Liverpool, spingerà il tecnico dell' Udinese, Andrea Sottil , a puntare sugli altri centravanti a disposizione. Tra questi figura sicuramente Lorenzo Lucca, centravanti ex Palermo, arrivato dal Pisa dopo l'esperienza con l'Ajax. Queste le dichiarazioni dell'allenatore bianconero in vista del match valido per la seconda giornata di Serie A contro la Salernitana:

"Lorenzo Lucca dà altre cose rispetto a Isaac Success, è una prima punta di struttura che sa attaccare lo spazio. Ha buona gamba per la sua statura, è un punto di riferimento nell’attacco della porta. Isaac è un giocatore importante per noi, l’ho elogiato tante volte. È più bravo a pulire palloni, a liberare spazi e fare assist per il compagno d’attacco o i centrocampisti. Valuterò in base alle caratteristiche della Salernitana".